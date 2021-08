Sport Kort: oud-PSV’er Luc Nilis (54) begint aan eerste baan als hoofdtrainer

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Oud-PSV’er Nilis (54) begint aan eerste baan als hoofdtrainer

12.39 uur: Luc Nilis begint aan zijn eerste baan als hoofdtrainer. De 54-jarige oud-spits gaat in België de Limburgse fusieclub SV Belisia, dat op een wat lager niveau speelt, coachen.

Nilis voetbalde tussen 1994 en 2000 bij PSV en was erg succesvol bij de Eindhovenaren. Eerder kwam de voormalig international voor Anderlecht uit. Na zijn avontuur bij PSV moest Nilis bij Aston Villa zijn loopbaan, na een open botbreuk in zijn onderbeen, vroegtijdig beëindigen.

Nilis werkte daarna bij PSV, Kasimpasa, Gençlerbirligi, KSK Hasselt, VVV-Venlo, Ankaragücü en de nationale ploeg van Jordanië als spitsentrainer en assistent-trainer.

Ilja Ivasjka eerste Wit-Russische met ATP-titel sinds 2003

09.47 uur: Ilja Ivasjka is de eerste tennisser uit Belarus sinds 2003 die een toernooi op de ATP Tour heeft gewonnen. De 27-jarige deed dat in Winston-Salem in de Verenigde Staten, waar hij in de finale te sterk was voor de Zweed Mikael Ymer: 6-0 6-2.

Ivasjka verloor slechts twee punten op zijn opslag in de eenzijdige wedstrijd en hij had slechts 55 minuten nodig om te winnen. Daarmee was het de kortste finale van dit tennisseizoen.

„Het was een droomweek. Een geweldig toernooi”, zei Ivasjka, de nummer 63 van de wereld, die op het hoogste niveau nog niet eerder een titel op zijn naam schreef. „Hier heb ik zo lang op gewacht.”

De laatste tennisser uit Belarus die een ATP-titel won, was Max Mirnii in 2003 in Rotterdam.