Man United geeft Bournemouth pak slaag en blijft op CL-koers

Manchester kwam wel eerst op achterstand, omdat Junior Stanislas Harry Maguire met een fijne panna het nakijken gaf en David de Gea in de korte hoek versloeg. Via twee prachtige goals van Mason Greenwood en Anthony Martial alsmede een penalty van Marcus Rashford stelde United nog voor rust orde op zaken: 3-1.

Prachtgoals United

Kort na rust kwam Bournemouth (waar Arnaut Danjuma Groeneveld aan het begin van de tweede helft inviel) via een strafschop van Joshua King terug tot 3-2, maar opnieuw liet United twee schitterende goals noteren. Eerst schoot opnieuw Greenwood in de verre hoek raak, gevolgd door een mooie vrije trap van Bruno Fernandes.

United klom door de zege over Chelsea naar plek 4, al hebben de Londenaren nog wel een wedstrijd tegoed. Bij winst op Watford later zaterdagavond nemen de Blues weer twee punten voorsprong. Nathan Aké speelde de hele wedstrijd bij Bournemouth, dat nog altijd in een felle degradatiestrijd is verwikkeld.

Leicester City nam plek 3 in de Premier League steviger in handen door een 3-0 zege op Crystal Palace. Patrick van Aanholt en Jairo Riedewald stonden in de basis bij de bezoekers, die Kelechi Iheanacho en Jamie Vardy (twee keer) zagen scoren.

