Zilver Arno Kamminga op WK 100 meter schoolslag

De winnaar van zilver op de voorbije Olympische Zomerspelen zwom voor het eerst in zijn leven een WK-finale. Vanuit baan 3 had hij een traditioneel trage start, maar toch was hij halverwege al derde. Hij slaagde er echter niet in om de 22-jarige Italiaan nog te achterhalen.

„Dit was het maximale”, zei Kamminga na afloop tegen de NOS. „In mijn eerste WK-finale, daar ben ik best tevreden mee.”

Kamminga hoopte na Marcel Wouda in 1998 als tweede Nederlandse zwemmer wereldkampioen te worden op de langebaan, maar hij moest in zijn eerste WK-finale in het 50 meterbad genoegen nemen met de tweede plaats. Wel is hij de eerste Nederlandse man sinds Pieter van den Hoogenband in 2007 die een medaille wint.

Toussaint naar finale, De Waard niet

Op de 100 meter rugslag heeft Kira Toussaint de finale bereikt. Voor Maaike de Waard was de halve finale het eindstation.

De Waard werd in de eerste halve finale vijfde en moest vervolgens afwachten wat er in de halve finale met haar landgenote gebeurde. Helaas voor haar doken er vier zwemsters, waaronder Toussaint, onder haar tijd, waardoor ze negende werd en net buiten de boot viel. Toussaint werd derde in haar race en noteerde van alle halve finalisten de vierde tijd.

Schouten uitgeschakeld

Bij de vrouwen heeft Tes Schouten de finale niet bereikt op de 100 meter schoolslag. Na een snelle start zakte ze terug en uiteindelijk eindigde ze haar halve finale als laatste.