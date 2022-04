FC Utrecht flink uitgekleed richting beladen duel met Feyenoord

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

FC Utrecht speelde in de afgelopen twee weken oefenwedstrijden tegen ADO Den Haag en Go Ahead Eagles. Beide werden gewonnen. In de Eredivisie dateert de laatste zege echter alweer van 27 februari, toen sc Heerenveen in Friesland met 2-1 werd verslagen.

„We hebben gewerkt aan de zaken zoals besproken na de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. We moeten én dodelijker zijn voor de goal én mogen niet zo terugvallen als team. Daar hebben we veel over gesproken. Daarbij heeft de groep antwoord gegeven door veel energie te geven en uit te spreken een team te zijn. Nu moeten we dat laten zien in De Kuip”, aldus Kruys.

„We weten dat het een wedstrijd is die leeft in Utrecht, ook bij onze supporters. We willen goed voor de dag komen daar. Wat ik hoop dat mijn ploeg laat zien? Allereerst een goed resultaat, maar ook goed voetbal. Dat we niet alleen aan het teruglopen zijn of aan het verdedigen zijn.”

FC Utrecht staat zevende in de Eredivisie.