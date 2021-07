’Gorilla’ Andre Greipel stopt na dit seizoen met wielrennen

„De etappe van zondag is zeker mijn laatste rit in de Tour de France”, zegt de sprinter met als bijnaam de Gorilla van Israel Start-Up Nation. „ Ik ben ongelofelijk trots op wat ik samen met de mensen om mij heen en mijn familie heb bereikt. Ik kijk heel erg uit naar de toekomst met mijn gezin en in een andere rol in het wielrennen actief te blijven.”

Daarmee vertrekt de actieve renner met de meeste profoverwinningen uit het peloton. De 39-jarige Greipel heeft er 158 op zijn palmares. De drie jaar jongere Mark Cavendish staat op 155. Greipel won onder meer elf etappes in de Tour de France, zeven in de Giro en vier in de Vuelta.