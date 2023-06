Premium Het beste van De Telegraaf

Cijfers Spanjaard boezemen Serviër ongetwijfeld angst in Titanenclash op het menu: laat Alcaraz ook Djokovic verbleken?

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Carlos Alcaraz. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De tenniswereld is in extase. De gedroomde clash tussen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz op een grandslamtoernooi is daar. Vrijdagmiddag staan de twee tegenover elkaar in de halve finale op Roland Garros en zit menig tennisfan aan de buis gekluisterd. Alle lichten voor een zinderende titanenstrijd staan op groen en de grote vraag luidt: gaat het Spaanse wonderkind ook op een grandslam Djokovic het leven zuur maken?