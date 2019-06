Pechvogel Herlings raakt bij zege meteen wéér geblesseerd

De wereldkampioen in de koningsklasse MXGP, nog maar net hersteld van een gecompliceerde voetbreuk, heeft bij de Grote Prijs van Letland een scheurtje opgelopen in zijn rechter scheenbeen. De Brabander meldde zich af voor de tweede manche. Het is onduidelijk hoe lang hij uit roulatie is.

Rentree

De fabrieksrijder van KTM had kort voor zijn afmelding nog de eerste manche gewonnen, zijn eerste zege in het WK van dit jaar. Herlings maakte vorige week in Rusland pas zijn rentree. De coureur liep de nieuwe blessure op tijdens het inrijden van de eerste manche.

Herlings kwam ten val op een bult en een andere crosser kon hem ternauwernood ontwijken. Wel kreeg hij een tik tegen zijn rechterbeen. Hij sloeg niet meteen alarm en besloot gewoon te starten, met als resultaat de eerste plaats. Bij nader onderzoek na de eerste manche kwam de ernst van de blessure aan het licht.