Ramos gelooft in Ballon d’Or-winst Van Dijk

In een interview met AS gaat Ramos in op de vraag of Van Dijk de aangewezen persoon is om de Ballon d’Or te winnen. „Als Cannavaro hem ooit heeft gewonnen, waarom hij dan niet?”, zegt Ramos.

Fabio Cannavaro was in 2006 - het jaar dat hij met Italië de wereldtitel won - de laatste verdediger die de eretitel mee naar huis nam. Toen hield hij zijn landgenoot en doelman Gianluigi Buffon en toenmalig Arsenal-spits Thierry Henry achter zich.

Van Dijk heeft weliswaar geen wereldtitel op zak, maar hij kan wel terugkijken op een buitengewoon sterk seizoen met Liverpool: winst Champions League en Europese Supercup en tweede in de Premier League achter Manchester City. Daarnaast haalde hij als aanvoerder van Oranje de finale van de Nations League. Ronaldo en Portugal gingen er toen met de winst vandoor.

„We hebben het altijd over Ronaldo en Messi. We moeten het zien als iets moois dat er nu een andere speler is die ook die titel kan winnen”, gaat Ramos verder. „Hij had een uitstekend seizoen en als hij wint, dan feliciteer ik hem.”

Van Dijk werd recent uitgeroepen tot beste speler van Europa, toen hij in de pikorde boven Messi en Ronaldo eindigde. Tevens werd hij uitgeroepen tot beste speler van het Champions League-seizoen 2018/2019.

Op 23 september zal de Ballon d’Or worden uitgereikt. Dan neemt Van Dijk het op tegen Ronaldo en Messi.