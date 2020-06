Turkse minister twijfelt niet aan Champions League-finale in Istanbul

Dat vertelde Mehmet Kasapoglu, de Turkse minister van Sport donderdag tijdens een interview op TRT Sport.

„Ik twijfel er niet aan dat de finale op de best mogelijke manier in Turkije wordt gespeeld”, zei hij. „We hebben er alle vertrouwen in dat we op 17 juni goed nieuws krijgen als het uitvoerend comité van de UEFA heeft vergaderd. We volgen dit dossier met grote interesse.”

De minister benadrukte dat de finale veilig in Istanbul kan worden gespeeld, ook omdat Turkije met 4700 doden relatief licht getroffen is door het coronavirus. De UEFA lijkt echter op zoek naar een locatie waar de kwartfinales, halve finales en finale in verkorte vorm kunnen worden gespeeld. Lissabon is in verschillende media ook al genoemd als mogelijke speelstad voor het restant van de Champions League.