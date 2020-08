Ajax zonder publiek tegen RKC: ’We kiezen voor de veilige optie’

Ajax heeft in aanloop naar het nieuwe seizoen in de eredivisie wedstrijden tegen RKC Waalwijk (8 augustus) en FC Utrecht (13 augustus) gepland in het eigen stadion. Volgens de club is op 15 juli een vergunningsaanvraag voor beide wedstrijden ingediend met daarin een uitgebreid plan dat voldoet aan de protocollen van de voetbalbond KNVB en richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

„Op basis daarvan meenden Ajax en de Johan Cruijff ArenA dat het mogelijk was om op een verantwoorde en veilige manier het stadion met ongeveer 9000 supporters te vullen, hetgeen ongeveer 16 procent van de huidige capaciteit is”, aldus de club in een bericht op de website. De totale capaciteit van de Johan Cruijff Arena is sinds deze zomer 55.500.

Omdat de vergunning maandagavond nog steeds niet was afgegeven, heeft Ajax die plannen nu „noodgedwongen moeten staken.” De club zegt alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat er tegen FC Utrecht wel supporters aanwezig kunnen zijn en zal opnieuw met de gemeente in contact treden om de vergunning te krijgen.

Reactie gemeente Amsterdam

„We zijn in gesprek met Ajax over de voorwaarden voor het toelaten van publiek. Het aantal besmettingen loopt weer op in onze regio. De Veiligheidsregio kiest daarom voor de veilige optie. Dus gefaseerd opbouwen, eerst klein beginnen, leren van de praktijk en eventueel meer supporters toelaten bij een volgende wedstrijd. Als de Veiligheidsregio en Ajax het eens worden over die voorwaarden dan kan de vergunning worden afgegeven”, aldus een woordvoerder van de gemeente Amsterdam.

De woordvoerder geeft aan dat er over ’alle voorwaarden wordt gediscussieerd’. „Inclusief aantallen.”