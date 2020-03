Verrassende nederlaag Van Gerwen

Een dag eerder reikte Van Gerwen in Barnsley bij het zevende event nog tot de kwartfinales. Daarin werd de 30-jarige Nederlander uitgeschakeld door de latere winnaar Nathan Aspinall, die naast Mighty Mike nog drie andere Nederlanders elimineerde. Zo won Aspinall in de halve eindstrijd van Danny Noppert en bleek hij in de eerdere fase van het toernooi te sterk voor Vincent van der Voort en Geert Nentjes. Kuivenhoven werd zaterdag al in de eerste schifting door Benito van de Pas verslagen (4-6).

Van Gerwen wist in de Players Championship-reeks tweemaal tot op heden de finale te halen. Beide wedstrijden om de hoofdprijs gingen tegen respectievelijk Ryan Searle en Gerwyn Price echter verloren.

Coronavirus

De darters behoren in deze tijden van het coronavirus tot de selecte groep van sporters die nog in actie komen. Al heeft de PDC wel al diverse toernooien voorlopig van de kalender gehaald. Zo zijn de twee Premier League-avonden in Rotterdam, die voor woensdag 25 en donderdag 26 maart op de rol stonden, uitgesteld. De PDC heeft deze events inmiddels verplaatst naar woensdag 9 en donderdag 10 september. Mede daardoor wordt nu, mits er niet meer wijzigingen worden doorgevoerd, de finale van de prestigieuze competitie in Ahoy afgewerkt.

Het dartcircus strijkt donderdag normaal gesproken neer in Newcastle. Daar staat de zevende speelronde in de Premier League op het programma. Van Gerwen, die momenteel op de ranglijst de tweede plek inneemt, treft Rob Cross.