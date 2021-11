Max Verstappen gaat uit van spannend slot, Lewis Hamilton komt met ’waarschuwing’

,,Ik lag gelukkig al vrij snel weer tweede na een heel goede start”, aldus Verstappen, die na een gridstraf vanaf de zevende plek moest beginnen. ,,Het was een goede race en een mooi circuit om te rijden. Ik voel me goed, het wordt een spannende strijd tot het einde.”

Verstappen zou in theorie kampioen kunnen worden in Jeddah, maar dan moet hij in die voorlaatste race negentien punten meer halen dan Lewis Hamilton. Het verschil is nu acht punten in het voordeel van de Nederlander.

,,Het was aardig eenzaam vooraan”, stelde Hamilton. ,,Een heel solide job van het team. Het is een ongelofelijk zwaar jaar. Om dan nu twee races achter elkaar te winnen, geeft een geweldig gevoel. Ik ben heel blij met de auto en voel me fitter dan ooit. Op naar de laatste twee races.”

Max Verstappen en Lewis Hamilton op het podium in Qatar. Ⓒ REUTERS

Fernando Alonso

Fernando Alonso completeerde het podium met zijn eerste plek op het ereschavot sinds de Grand Prix van Hongarije in 2014. ,,Zeven jaar, eindelijk sta ik er weer”, zei de tweevoudig wereldkampioen. ,,Ik had op de zachtste band nog gehoopt de leiding van Lewis over te nemen in de eerste ronde, maar dat lukte helaas niet. Met Sergio Pérez was het nog spannend, maar gelukkig kon ik volhouden. En Esteban Ocon eindigde als vijfde, dus voor ons als team (Alpine, red.) is het een heel goede dag.”

