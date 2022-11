Nederlandse zeiltalenten prolongeren Foiling Gold Cup

Cas van Dongen, Eliott Savelon en Ismene Usman wonnen de afsluitende best-of-three-race tegen Frankrijk met 2-0. Dankzij deze winst mogen de Nederlanders zich opnieuw een jaar lang het beste team onder 25 jaar noemen in de spectaculaire 69F-klasse.

,,Echt supervet", reageert schipper Van Dongen. ,,We hebben vandaag laten zien wie we zijn en wat we kunnen. We hebben heel sterk gevaren. Ik ben heel blij en supertrots op het team. In de eerste match race kregen we een penalty tegen bij de start, maar in de wedstrijd zelf konden we die goedmaken en de Fransen op snelheid voorbijvaren. In de tweede race startten we gelijk en zijn we vervolgens met heel netjes varen en alle manoeuvres heel netjes uitvoeren naar de finish gevaren. We winnen die wedstrijd ook en pakken daarmee dus de titel voor het tweede jaar op rij.”