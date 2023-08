Ajax start met Kudus, Wijndal en Taylor tegen Ludogorets

Ook Berghuis start in basis

RAZGRAD - Mohammed Kudus begint om 20.00 uur met Ajax aan de uitwedstrijd tegen het Bulgaarse Ludogorets in de play-offs van de Europa League. De Ghanees staat in de belangstelling van West Ham United, maar trainer Maurice Steijn stelt hem op zo lang Kudus nog niet heeft getekend in Londen.

Mohammed Kudus Ⓒ ANP/HH