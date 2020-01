’Epke Zonderland moet nog een slag maken’

Epke Zonderland heeft nog drie kansen om alsnog kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio af te dwingen. Ⓒ ANP

Voor Epke Zonderland breekt een cruciale periode aan. De Friese topturner stapt vrijdagavond op Schiphol in het vliegtuig naar Australië, waar hij aan de opdracht begint om zich alsnog te plaatsen voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Dat hij in zijn missie slaagt, is allesbehalve een zekerheid. Fysieke problemen hebben de olympisch kampioen van 2012 veelvuldig parten gespeeld en hij moet nu vooral vertrouwen op al zijn ervaring en toch ook op de routine die zijn lichaam door de jaren heen heeft opgebouwd.