Herbeleef laatste F1-race Verstappen in 2019

Max Verstappen in actie in Abu Dhabi. Ⓒ EPA

Max Verstappen heeft het seizoen in de Formule 1 waardig afgesloten. De Limburger kwam in de laatste race van het jaar, de Grote Prijs van Abu Dhabi, als tweede over de finish. De coureur van Red Bull verzekerde zich zo van de derde plaats in de eindstand van het WK. Verslaggever Erik van Haren was ter plekke en deed live verslag van de race.