Live: Houdt Verstappen derde plek vast?

Max Verstappen gaat vanaf de eerste startrij proberen de laatste GP van het seizoen te winnen. De Red Bull-coureur staat in Abu Dhabi op de voorste rij naast de enthousiaste wereldkampioen Lewis Hamilton, die zaterdag op het circuit van Yas Marina pole position veroverde.

Verstappen eindigde in de kwalificatie eigenlijk als derde en moest ook Valtteri Bottas voor zich dulden. De Fin moet echter achteraan starten omdat hij zijn motor heeft laten vervangen. Verstappen is daardoor een plekje opgeschoven.

Charles Leclerc

De tweede startplek is een goede uitgangspositie voor de 22-jarige Limburger, die zich in de laatste race kan verzekeren van de derde plaats in de WK-stand. Hij verdedigt een voorsprong van elf punten op Ferrari-coureur Charles Leclerc, die als derde vertrekt.

Verstappen voorzichtig optimistisch

Over zijn kansen in de race is Verstappen voorzichtig optimistisch. Hij won twee weken geleden op indrukwekkende wijze de Grote Prijs van Brazilië, maar wees erop dat Mercedes altijd snel is in Abu Dhabi.

„We moeten een goede start hebben en dan kunnen we misschien iets doen, maar het wordt lastig”, aldus de achtvoudig winnaar, die dit seizoen drie keer zegevierde.

