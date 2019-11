Alexander-Arnold: ’Aanvoerder Liverpool is mijn droom’

Alexander-Arnold is een kind van de stad en de club en heeft, na zijn debuut in 2016, al bijna 100 (99 in totaal) wedstrijden in het shirt van Liverpool op zijn naam staan. Hij speelde al twee Champions League-finales, waarvan hij er een won en is een vaste waarde in het basiselftal van trainer Jürgen Klopp. De 21-jarige rechtsback is niet van plan The Reds ooit te verlaten.

„Het is mijn droom om aanvoerder van Liverpool te worden”, zegt Alexander-Arnold openhartig in een interview met BBC. „Of die droom ooit uitkomt is niet aan mij. Ik ben immers niet degene die de aanvoerder aanwijst. Maar als die dag ooit komt, dan ben ik dolgelukkig.”

De kans dat de wens van de Engelsman uitkomt is wel aanwezig. De international loopt al vanaf zijn zesde rond bij Liverpool en droeg in vertegenwoordigende jeugdelftallen van The Reds al eens de aanvoerdersband. Dat was bij de beloftes. Jordan Henderson is de eerste aanvoerder van de huidige koploper van de Premier League. Gevolgd door James Milner, Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Alexander-Arnold moet dus nog even zijn geduld bewaren, maar daar heeft hij geen problemen mee. „Liverpool is mijn thuis. Ik ben een echte Liverpool-speler en ben niet van plan om deze club ooit te verlaten”, zegt hij.