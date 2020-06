Loonoffer KNVB-top, ook bondscoach Koeman levert in

Verder brengen alle directieleden van de voetbalbond en bondscoach Ronald Koeman een loonoffer om de KNVB financieel enigszins te ontzien in deze zware coronatijd. Tevens vindt de top in Zeist dat zij een voorbeeldfunctie heeft en niet kan achterblijven bij alle loonoffers die worden gemaakt bij clubs in de Eredivisie en Eerste Divisie.

Hoeveel exact wordt ingeleverd en welke termijn wordt gehanteerd maakt de KNVB niet bekend, maar het salarisoffer van de directeuren en de bondscoach is in lijn met wat de voetbalvakbonden (Pro Prof en VVCS) en de werkgeversorganisatie FBO met elkaar hebben afgesproken. Per individu is het afhankelijk van de hoogte van het salaris.

Drie weken geleden tijdens een interview met De Telegraaf zei directeur Eric Gudde al dat het voor hem vanzelfsprekend was dat hij en zijn collega’s een loonoffer zouden brengen omdat de coronacrisis er ook bij de KNVB financieel stevig inhakte.