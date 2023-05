Ritwinnaar Pedersen stapt ziek af in Giro

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Dertiende etappe Giro d’Italia verder ingekort

11.19 uur: De dertiende etappe van de Giro ’d Italia is verder ingekort vanwege het extreme weer in Italië. De rit van vrijdag is slechts 75 kilometer lang.

„Gezien de ongunstige weersomstandigheden, met name in het Italiaanse deel, heeft de organisatie besloten aan de verzoeken van de renners tegemoet te komen door het protocol inzake extreem weer toe te passen”, meldde de organisatie vrijdagochtend.

De start is opgeschoven en vindt nu plaats in Le Châble. Het slot van de etappe blijft ongewijzigd. De finish vindt nog altijd plaats in Crans Montana.

Dinsdag werd al besloten dat de renners niet over de Grote Sint-Bernhardpas, bij de grens met Zwitserland, zouden rijden. Met name in de derde week van de Giro wordt de organisatie nog voor grote uitdagingen gesteld door het weer. Er zijn dan veel bergritten.

De Giro duurt tot en met zondag 28 mei. De wielerronde heeft te maken met veel afvallers, onder meer vanwege coronabesmettingen.

Zieke wielrenner Pedersen stapt af in Giro d’Italia

10.55 uur: De Ronde van Italië is met ritwinnaar Mads Pedersen opnieuw een aansprekende naam kwijtgeraakt. De Deense renner van Trek-Segafredo is niet fit genoeg om vrijdag aan de dertiende etappe te beginnen.

„Helaas moeten we melden dat Pedersen vandaag niet start in de Giro d’Italia”, schreef zijn ploeg op Twitter. „Mads had een onrustige nacht en had last van een hoest. Hij werd vanmorgen wakker met keelpijn en een ontsteking.”

Pedersen, een ploeggenoot van de Nederlander Bauke Mollema, schreef de zesde etappe na een massasprint op zijn naam. Het was zijn vijfde etappezege in een grote ronde, na eerdere overwinningen in de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje.

Eerder verlieten onder anderen topfavoriet Remco Evenepoel en oud-winnaar Tao Geoghegan Hart de Giro. In totaal zijn er al 41 renners afgestapt, een groot deel vanwege corona. Het is onbekend of Pedersen eveneens positief op het virus heeft getest.

Wielerploeg Jumbo-Visma legt routinier Kruijswijk langer vast

10.25 uur: Wielerploeg Jumbo-Visma heeft het contract van Steven Kruijswijk met twee jaar verlengd. De 35-jarige Nederlander tekende bij tot eind 2025.

„Ik zit nog vol motivatie en ik haal nog heel veel plezier uit het fietsen”, verklaarde Kruijswijk. „De weg die we de laatste jaren zijn ingeslagen met de ploeg en het hoge niveau dat we halen spelen daarin een cruciale rol. Ook al is het niet meer als absolute kopman, ik denk dat ik nog altijd een heel belangrijke rol kan spelen in dit team.”

Sportief directeur Merijn Zeeman is content met het aanblijven van de routinier. „Steven heeft samen met de ploeg een prachtige ontwikkeling doorgemaakt. Van jong talent tot kopman in grote rondes. De derde plaats in de Tour de France van 2019 was daarbij de absolute bekroning”, aldus Zeeman. „Zowel de ploeg als Steven is nu op een volgend punt beland. Steven heeft het niveau om nog een heel belangrijke rol te spelen in de zwaardere etappekoersen en grote rondes. Daarnaast zijn zijn ervaring en rust heel belangrijk voor het evenwicht in de ploeg. We zijn dan ook heel blij dat onze samenwerking ook na dit seizoen nog langer doorgaat.”

Jumbo-Visma legde woensdag ook al Christophe Laporte langer vast. De 30-jarige Fransman tekende een contractverlenging tot het einde van 2026.

Golfer Cole leidt na eerste onvoltooide dag op PGA Championship

07.45 uur: De Amerikaanse golfer Eric Cole heeft de leiding na de eerste dag van het PGA Championship. De 34-jarige speler uit Florida wist op de Oak Hill Golfclub in Rochester, nabij New York, zijn eerste ronde niet te voltooien en staat na veertien holes op een score van -5.

Cole houdt voormalig majorwinnaars Bryson DeChambeau en Scottie Scheffler achter zich. De Amerikanen staan op respectievelijk -4 en -3. Scheffler deelt de derde plek met de Canadees Corey Conners en Dustin Johnson uit de Verenigde Staten. De andere spelers in de top 3 wisten hun ronde wel te voltooien op de openingsdag.

De Noord-Ier Rory McIlroy ging rond in 71 slagen, één slag meer dan het baangemiddelde. Daarmee staat hij voorlopig gedeeld 27e. Jon Rahm uit Spanje, de regerend kampioen op de Masters, stelde teleur en noteerde een ronde van +6.

De start van de eerste ronde werd vertraagd wegens vorst.