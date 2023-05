Twente zonder Pröpper en Hilgers op jacht naar plek vijf

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

DeChambeau leider in tweede ronde PGA Championship

16.21 uur: De Amerikaanse golfer Bryson DeChambeau begint vrijdag als leider aan de tweede ronde van het PGA Championship, de tweede major van het jaar. De winnaar van het U.S. Open van 2020 nam de eerste plaats over van landgenoot Eric Cole, die ’s ochtends terugzakte bij het voltooien van zijn eerste ronde.

Cole kon donderdag zijn eerste ronde niet afmaken, maar ging met een score van -5 na veertien holes wel aan de leiding. DeChambeau volgde op -4. Cole leverde een dag later prompt twee slagen in op zijn eerste hole en sloot de ronde af op -3.

Na DeChambeau delen Cole, Scottie Scheffler, Dustin Johnson en Corey Conners de tweede plaats op -3. Terwijl de eerste ronde vrijdag werd afgemaakt, gingen de eerste spelers alweer de baan in voor de tweede ronde.

Marquinhos blijft PSG trouw

16.20 uur: Paris Saint-Germain heeft het contract van verdediger Marquinhos verlengd. De 29-jarige Braziliaan ligt nu tot medio 2028 vast in de Franse hoofdstad.

Marquinhos speelde vorige week al zijn 400e duel voor Paris Saint-Germain. Hij kwam in 2013 over van AS Roma, dat hem een jaar eerder overnam van de Braziliaanse club Corinthians.

„Ik ben erg blij om deze contractverlenging aan te kondigen, maar ook erg trots”, aldus Marquinhos. „Dit is een heel speciaal moment voor mij. Paris Saint-Germain heeft me altijd veel vertrouwen gegeven en ik heb ook enorm veel vertrouwen in deze club. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren samen mooie dingen zullen blijven realiseren.”

Marquinhos kan komend weekend al voor de achtste keer landskampioen worden met PSG.

Healy baalt van besluit om Giro-etappe in te korten

14.06 uur: De beslissing van de organisatie van de Ronde van Italië om vanwege het extreme weer de dertiende etappe in te korten, is niet bij iedereen goed gevallen. „Dit is wat ik zag toen ik vroeger als kind naar de Giro keek”, baalde de Ier Ben Healy van EF Education-EasyPost.

„Als ik eerlijk moet zijn: ik vind dat we gewoon moeten koersen. Dit zijn de weersomstandigheden van de Giro”, zei de winnaar van de achtste etappe tegen persbureau Belga. „Het is jammer. Dit had echt een fantastische rit moeten zijn. Ik ben een beetje ontgoocheld. Al zou ik dat misschien niet meer zeggen na vijf uur in dit weer. Natuurlijk wil je ook de gezondheid van alle renners respecteren.”

De organisatie besloot vrijdag de dertiende rit nog verder in te korten. Zo werd de start opgeschoven naar Le Châble. Dinsdag werd al besloten dat de renners niet over de Grote Sint-Bernhardpas, bij de grens met Zwitserland, zouden rijden. Door de wijzigingen is de etappe nog slechts 75 kilometer lang.

De 22-jarige Healy is bezig aan een indrukkend seizoen. De Ier reed dit voorjaar een aantal ereplaatsen bijeen in de klassiekers en won zaterdag de achtste etappe na een knappe solo.

Bellingham traint niet en is groot vraagteken bij Dortmund

14.06 uur: Borussia Dortmund moet het zondag in de voorlaatste competitiewedstrijd bij FC Augsburg waarschijnlijk stellen zonder Jude Bellingham. De Engelse middenvelder kampt met een knieblessure en heeft de afgelopen week niet meegetraind.

„Hij heeft een groot vraagteken achter zijn naam voor zondag”, verklaarde trainer Edin Terzic twee dagen voor het duel met Augsburg. „Zonder groepstraining is het niet echt mogelijk om te spelen.”

Dortmund staat op de tweede plaats in de Bundesliga, één punt achter koploper Bayern München. De nummer twee sluit op 27 mei de competitie af met een thuiswedstrijd tegen 1. FSV Mainz 05.

Twente moet Pröpper en Hilgers missen in jacht op plek vijf

14.06 uur: FC Twente wil zondag zonder Robin Pröpper de vijfde plaats in de Eredivisie veiligstellen. De geschorste Pröpper wordt in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk vervangen door Mees Hilgers, die net weer fit is.

„We willen dit weekend minimaal de vijfde plaats veiligstellen”, aldus trainer Ron Jans. „Het wordt een interessante uitwedstrijd. Vorig seizoen hebben we door een doelpunt in blessuretijd van Dimitris Limnios gewonnen en winst is nu ook weer de opdracht. RKC heeft een heel leuke ploeg en wij moeten net als tegen NEC weer goed zijn in balbezit.”

FC Twente won een week geleden met 4-0 van NEC en daarvoor werd FC Emmen in Drenthe met 3-0 verslagen. „In de wedstrijd tegen NEC haalden we een heel goed niveau en dat willen weer”, aldus Jans. „Na onze thuiswedstrijden willen we dat ook in uitduels brengen. Bij FC Emmen hebben we gewonnen en dat moeten we doortrekken.”

FC Twente besluit het seizoen over ruim een week met een thuiswedstrijd tegen Ajax. De ploeg van Jans heeft 5 punten meer dan nummer 6 Sparta Rotterdam.

Phil Jones na twaalf seizoenen weg bij Manchester United

13.30 uur: Phil Jones vertrekt komende zomer bij Manchester United. De 31-jarige centrale verdediger, de afgelopen jaren achtervolgd door blessures, heeft een aflopend contract. Jones speelde liefst twaalf seizoenen voor de huidige club van trainer Erik ten Hag.

Jones kwam in 2011 over van Blackburn Rovers. Hij speelde sindsdien 229 duels voor United. Ook kwam hij 27 keer uit voor de nationale ploeg van Engeland.

Dit seizoen is Jones vanwege fysieke problemen nog niet in actie gekomen voor United. Hij neemt de tijd om te bepalen hoe zijn toekomst eruit komt te zien.

Manchester United neemt het zaterdag zonder Jones op tegen Bournemouth.

Dertiende etappe Giro d’Italia verder ingekort

11.19 uur: De dertiende etappe van de Giro ’d Italia is verder ingekort vanwege het extreme weer in Italië. De rit van vrijdag is slechts 75 kilometer lang.

„Gezien de ongunstige weersomstandigheden, met name in het Italiaanse deel, heeft de organisatie besloten aan de verzoeken van de renners tegemoet te komen door het protocol inzake extreem weer toe te passen”, meldde de organisatie vrijdagochtend.

De start is opgeschoven en vindt nu plaats in Le Châble. Het slot van de etappe blijft ongewijzigd. De finish vindt nog altijd plaats in Crans Montana.

Dinsdag werd al besloten dat de renners niet over de Grote Sint-Bernhardpas, bij de grens met Zwitserland, zouden rijden. Met name in de derde week van de Giro wordt de organisatie nog voor grote uitdagingen gesteld door het weer. Er zijn dan veel bergritten.

De Giro duurt tot en met zondag 28 mei. De wielerronde heeft te maken met veel afvallers, onder meer vanwege coronabesmettingen.

Zieke wielrenner Pedersen stapt af in Giro d’Italia

10.55 uur: De Ronde van Italië is met ritwinnaar Mads Pedersen opnieuw een aansprekende naam kwijtgeraakt. De Deense renner van Trek-Segafredo is niet fit genoeg om vrijdag aan de dertiende etappe te beginnen.

„Helaas moeten we melden dat Pedersen vandaag niet start in de Giro d’Italia”, schreef zijn ploeg op Twitter. „Mads had een onrustige nacht en had last van een hoest. Hij werd vanmorgen wakker met keelpijn en een ontsteking.”

Pedersen, een ploeggenoot van de Nederlander Bauke Mollema, schreef de zesde etappe na een massasprint op zijn naam. Het was zijn vijfde etappezege in een grote ronde, na eerdere overwinningen in de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje.

Eerder verlieten onder anderen topfavoriet Remco Evenepoel en oud-winnaar Tao Geoghegan Hart de Giro. In totaal zijn er al 41 renners afgestapt, een groot deel vanwege corona. Het is onbekend of Pedersen eveneens positief op het virus heeft getest.

Wielerploeg Jumbo-Visma legt routinier Kruijswijk langer vast

10.25 uur: Wielerploeg Jumbo-Visma heeft het contract van Steven Kruijswijk met twee jaar verlengd. De 35-jarige Nederlander tekende bij tot eind 2025.

„Ik zit nog vol motivatie en ik haal nog heel veel plezier uit het fietsen”, verklaarde Kruijswijk. „De weg die we de laatste jaren zijn ingeslagen met de ploeg en het hoge niveau dat we halen spelen daarin een cruciale rol. Ook al is het niet meer als absolute kopman, ik denk dat ik nog altijd een heel belangrijke rol kan spelen in dit team.”

Sportief directeur Merijn Zeeman is content met het aanblijven van de routinier. „Steven heeft samen met de ploeg een prachtige ontwikkeling doorgemaakt. Van jong talent tot kopman in grote rondes. De derde plaats in de Tour de France van 2019 was daarbij de absolute bekroning”, aldus Zeeman. „Zowel de ploeg als Steven is nu op een volgend punt beland. Steven heeft het niveau om nog een heel belangrijke rol te spelen in de zwaardere etappekoersen en grote rondes. Daarnaast zijn zijn ervaring en rust heel belangrijk voor het evenwicht in de ploeg. We zijn dan ook heel blij dat onze samenwerking ook na dit seizoen nog langer doorgaat.”

Jumbo-Visma legde woensdag ook al Christophe Laporte langer vast. De 30-jarige Fransman tekende een contractverlenging tot het einde van 2026.

Golfer Cole leidt na eerste onvoltooide dag op PGA Championship

07.45 uur: De Amerikaanse golfer Eric Cole heeft de leiding na de eerste dag van het PGA Championship. De 34-jarige speler uit Florida wist op de Oak Hill Golfclub in Rochester, nabij New York, zijn eerste ronde niet te voltooien en staat na veertien holes op een score van -5.

Cole houdt voormalig majorwinnaars Bryson DeChambeau en Scottie Scheffler achter zich. De Amerikanen staan op respectievelijk -4 en -3. Scheffler deelt de derde plek met de Canadees Corey Conners en Dustin Johnson uit de Verenigde Staten. De andere spelers in de top 3 wisten hun ronde wel te voltooien op de openingsdag.

De Noord-Ier Rory McIlroy ging rond in 71 slagen, één slag meer dan het baangemiddelde. Daarmee staat hij voorlopig gedeeld 27e. Jon Rahm uit Spanje, de regerend kampioen op de Masters, stelde teleur en noteerde een ronde van +6.

De start van de eerste ronde werd vertraagd wegens vorst.