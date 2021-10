Liverpool-trainer Jürgen Klopp: ’Ik snap niet dat je je niet laat vaccineren’

Er zijn momenteel zorgen in de Premier League: minder dan de helft van de spelers zou het vaccin hebben genomen. Bij Liverpool is dat anders, meent Klopp. Volgens hem is ’99 procent gevaccineerd’. De Duitse oefenmeester zegt tegen de BBC dat hij niemand heeft moeten overtuigen om dat te doen.

Klopp zegt verder dat hij zichzelf heeft laten inenten ’niet alleen voor mezelf, maar om iedereen om mij heen te beschermen’. „Ik snap niet waarom dat ’het beperken van je vrijheid’ zou moeten zijn. Ik heb het vaccin genomen omdat ik mij over mezelf zorgen maakte. Maar nóg meer voor de mensen om me heen. Als ik het krijg en ik lijd: mijn schuld. Maar als ik het heb en ik verspreid het: mijn fout. Zij kunnen er dan niets aan doen.”

Autorijden

Hij vervolgt: „Ik kan wel zeggen dat ik nog kan autorijden met twee biertjes op, maar het mag niet omdat we anderen niet in gevaar mogen brengen. Die wet accepteren we allemaal. Zo zie ik het vaccineren tegen het coronavirus ook. Het is niet alleen om mezelf te beschermen, maar vooral de mensen om me heen.”

Klopp reageerde met zijn pleidooi op berichten in de Engelse media dat slechts bij zeven van de twintig clubs in de Premier League meer dan de helft van de spelers en staf zijn ingeënt.