Hoe moet Team Sunweb verder zonder Tom Dumoulin?

Tom Dumoulin hier met Team Sunweb vorig jaar tijdens de Tirreno-Adriatico. Ⓒ Getty Images

ADELAIDE - Met het vertrek van Tom Dumoulin naar Jumbo-Visma is de grote vraag hoe Team Sunweb het verlies van de superster gaat opvangen. In de Santos Tour Down Under leek de Australiër Robert Power af te trappen met een podiumplek in het eindklassement, maar dat ging op de slotdag de mist in. Toch kijkt teammanager Iwan Spekenbrink hoopvol naar 2020, maar tevens terug op een bewogen jaar.