Dick Advocaat leidt ADO Den Haag naar kwartfinale KNVB-beker

Go Ahead Eagles had het betere van het spel in de eerste helft. Na een kleine kwartier was Philippe Rommens ook heel dicht bij de 0-1, maar zijn vrije trap kuste het zijnet. Tien minuten voor de pauze drongen de bezoekers niet aan en was het een wonder dat de openingstreffer niet viel. Eerste kopte Jay Idzes net naast, vervolgens overleefde ADO een scrimmage en Rommens knalde even later op de lat. De enige kans voor de thuisploeg was voor Ricardo Kishna, maar hij schoot naast.

Ook na de pauze waren de Deventenaren beter, maar twintig minuten voor tijd - in een fase dat ADO langzaam iets beter werd - sloegen de mannen van Dick Advocaat toe. In de counter gaf Amar Catic laag voor en Joël Zwarts deed wat zijn rivalen aan de overkant de hele tijd nalieten: scoren. Daarna gooide ADO het goed dicht en kon Go Ahead een stuk moeizamer tot kansen komen dan in de 70 minuten ervoor. Zodoende gaat ADO Den Haag in de koker voor de kwartfinale.

Eerder plaatsten FC Utrecht, De Graafschap, SC Heerenveen, PSV, SV Spakenburg, Feyenoord en Ajax zich al voor de laatste acht. Zaterdagavond wordt er geloot voor de kwartfinale.

Onverdiende overwinning

Trainer Advocaat erkende na afloop dat zijn ploeg de mindere was. „Een moeilijke wedstrijd, keihard gewerkt en een onverdiende overwinning, maar die tellen ook”, zei de 75-jarige oefenmeester bij ESPN.

Advocaat sprak van „een beetje veel geluk” voor zijn team . „Zo kun je ook wedstrijden winnen”, zei hij. De trainer gaf bij het zien van de beelden toe dat de overtreding op Sylla Sow van Go Ahead met een penalty bestraft had kunnen worden. „Maar daarnaast hebben ze ook genoeg kansen gehad om een goal te maken”, aldus Advocaat.

Zwarts was dolgelukkig met zijn doelpunt. „We hebben gewonnen en dat is alles wat telt”, zei hij. „We hebben voor elke meter gestreden en één keer een goede bal gehad en die mocht ik binnenwerken.”