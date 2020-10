Max Verstappen verkende Portimão al in januari: ’Gewoon erg cool’

De Red Bull-coureur reed er in januari in een GT-auto. „Het is een geweldig circuit”, aldus de Limburger. „Ik was er een paar dagen. Het regende wel het grootste deel van de tijd, maar het was nog steeds erg leuk om te rijden, zeker onder natte omstandigheden.”

Ook deze dagen regent het flink in de Algarve, al wordt het later in de week wel droger en zonniger. Verstappen legt in aanloop naar de twaalfde race van het seizoen uit waarom hij het Autódromo do Algarve zo’n fijne baan vindt.

„Er zitten veel hoogteverschillen in en de layout van het circuit is gewoon erg cool. Het is een beetje technisch, maar over het algemeen is het een snel circuit, dus ik kijk ernaar uit om er met een Formule 1-auto overheen te rijden. Ik geniet ervan om naar nieuwe circuits te gaan, het is iets anders voor iedereen en het kan dingen een beetje door elkaar gooien. Dat maakt het interessant.”

Verstappen eindigde tijdens de laatste race op de Nürburgring als tweede achter Lewis Hamilton. „We hadden daar een goed weekeinde en ik denk dat we een stap vooruit hebben gezet met de auto. Het leek erop dat we wat dichter bij Mercedes zaten. Dat is erg positief. Met een nieuw circuit voor de boeg ben ik benieuwd wat we daar kunnen doen.”