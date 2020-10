Nico Hülkenberg zat om elf uur nog aan de koffie in Keulen

„En toen belde Otmar (Racing Point-teambaas Sznafnauer, red.) dat ik direct naar de Nürburgring moest komen”, aldus Hülkenberg. „Los van het feit dat ik rond elf uur bijna een hartaanval kreeg, gaat het verder goed met me.”

Hülkenberg vervangt bij Racing Point de zieke Lance Stroll. Eerder dit seizoen draafde hij op Silverstone ook al twee keer op, nadat Sergio Pérez positief was getest op het coronavirus. Hülkenberg kwam zaterdagmiddag op de voor hem bekende Nürburgring niet verder dan de twintigste en laatste tijd, maar dat was uiteraard geen verrassing.

„Ik heb wel lol gehad, het is tenslotte een fantastisch circuit. Natuurlijk is het lastig om er dan een goed resultaat uit te halen. De auto is wat veranderd en ik moest in zeer korte tijd mijn ritme zien te vinden. Maar ik ben blij met die vier rondes en het gat met de rest van het veld was op zich niet heel groot. Ik ga me zo goed mogelijk voorbereiden op de race van zondag en zien wat we kunnen doen.”

