Nog magische records te verbreken Cijfers tonen hoe Verstappen F1 naar hand zet: Nederland nu al top10-land

Verstappen kan met Red Bull nog enkele magische records neerzetten in het restant van 2022. Ⓒ ANP/HH

São PAULO - Op het circuit waar vijftien jaar geleden voor het laatst een Nederlands Formule 1-team reed, komt dit weekeinde in de persoon van Max Verstappen voor het eerst een wereldkampioen uit ons land in actie. Waar Spyker het lachertje van de paddock was, wordt Holland Raceland dankzij de Nederlander juist voor vol aan gezien. Succes went snel, de aanhoudende lofzang doet soms al wat hol aan, maar wie de dominantie van Verstappen nader bestudeert, beseft eens te meer hoe bijzonder het is wat de Limburger allemaal al heeft laten zien in de koningsklasse en dat alle complimenten meer dan gerechtvaardigd zijn.