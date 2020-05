Brussel overstag: finale Belgische bekerfinale mag doorgaan

Het Belgische voetbalseizoen is afgebroken, vanwege de uitbraak van het coronavirus. De clubs uit de hoogste Belgische voetbalklasse willen dat de bekerfinale wel nog wordt gespeeld. Dat zou moeten gebeuren voor 3 augustus, de datum waarop de UEFA wil weten welke ploegen zich voor de Champions League en Europa League hebben geplaatst.

De gemeenteraad van Brussel wil nog wel van de veiligheidsdiensten weten of de finale zonder fans kan worden gespeeld.

In Nederland heeft de KNVB besloten de bekerfinale te schrappen. FC Utrecht is het daar niet mee eens en heeft afgelopen maandag een dossier bij de UEFA ingeleverd. De club wil de eindstrijd tegen Feyenoord alsnog spelen, desnoods in het buitenland.