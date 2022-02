Johan de Wit laat Miho Takagi vliegen: ’We hoeven niks te zeggen’

Als er iemand in een achtbaan van emoties leeft tijdens de Winterspelen, dan is het De Wit. Na een coronabesmetting volgde logische quarantaine, maar na een serie negatieve testen moet hij nu nog steeds met onbegrijpelijke beperkingen leven. Belangrijk is dat hij weer op de ijsbaan mag staan om de Japanners te coachen en van deze ploeg is de 27-jarige Takagi zijn oogappel. Ze is eigenlijk altijd goed, maar haalde nog nooit olympisch goud op een individueel nummer. Tot donderdag, toen ze na een fabuleuze race op de 1000 meter goud pakte. Dit nadat het twee dagen eerder nog helemaal mis was gegaan voor Tagaki tijdens de ploegenachtervolging doordat haar zus Nana in de laatste bocht onderuit ging. „Miho heeft een enorm verantwoordelijkheidsgevoel en meteen die meiden getroost”, vertelt De Wit.

Voor de 1000 meter had De Wit al veel vertrouwen in een goede afloop. „Ik dacht: het moet wel raar lopen als ze deze niet wint. Maar ik dacht ook: die Jutta Leerdam kan wel vreselijk hard schaatsen, als die maar een beetje normaal doet. Maar na haar finish wist ik wel dat Miho sneller kon zijn. Ik werk al zeven jaar met haar samen en soms hoeven we niks te zeggen om elkaar te snappen.”

De Wit erkent dat hij nog nooit met een rijdster zo’n bijzondere band heeft gehad. „Ik heb ongelofelijk veel respect voor haar want ze is heel bijzonder, maar ook heel normaal en attent tegelijk.”