Herlings euforisch na hobbels en dieptepunten

Het was pas zijn eerste zege in dit jaar, maar Herlings kwam door langdurig blessureleed dit jaar amper in actie. „Ik heb weer gewonnen! Sinds 2010 heb ik ieder jaar een Grand Prix gewonnen en dit was mijn 85e in totaal”, zei hij in een reactie.

De crosser van KTM veroverde vorig jaar als eerste Nederlander de wereldtitel in de koningsklasse MXGP. Hij heeft ook drie wereldtitels in de lichte klasse MX2 achter zijn naam. „Het was een jaar met vele hobbels en de nodige dieptepunten, dus ik probeer er dit seizoen nog wat van te maken. Ik wilde hier heel graag beide manches winnen”, aldus de 24-jarige Brabander.

Juiste plek

Hij moest op het Turkse circuit Afyonkarahisar afrekenen met provinciegenoot Glenn Coldenhoff, die in de tweede manche lang aan de leiding reed. „Ik vond nog precies op tijd de juiste plek om hem te passeren.” Herlings en Coldenhoff zijn de kopmannen van het Nederlands team, dat eind september in Assen aast op de titel in de Motorcross der Naties.