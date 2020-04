Degenkolb duidelijk: ’Het maakt niet uit hoe, áls de Tour de France maar doorgaat’

De Tour de France, die van start moet gaan op 27 juni, is het enige grote sportevenement komende zomer dat vanwege de coronacrisis nog niet is geannuleerd. De wielerbazen wachten de ontwikkelingen af. Vragen zijn er over de veiligheid van renners en eerlijke concurrentie, nu niet in elk land dezelfde richtlijnen gelden. En wat voor signaal geeft een groep fietsende renners af aan de maatschappij?

Overleven

Hoe maakt Degenkolb niet zo veel meer uit, áls de Ronde van Frankrijk maar doorgaat. „Want de Tour is ook een evenement waardoor sommige ploegen alsnog kunnen overleven”, vertelt Degenkolb in de Duitse media. „Zeventig tot tachtig procent van alle sponsorinkomsten zijn in de Tour te verdienen.”

De wielerploegen hebben nu geen inkomsten, omdat alle wedstrijden geannuleerd zijn. Dat merkte ook Degenkolb, oud-winnaar van Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Zijn ploeg Lotto Soudal heeft alle coureurs op hun salaris gekort. „Als de sponsors het lastig hebben, dan kan het licht snel uitgaan in de wielersport”, waarschuwt hij.