VIDEO Lando Norris sloopt trofee Max Verstappen op podium

Tijdens het traditionele spuiten van de mousserende wijn na afloop van de race op de Hungaroring was McLaren-coureur Norris iets te enthousiast, toen hij zijn fles hard neerzette voor het benodigde ’spuiteffect’. Door die knal viel de vaas van Verstappen wel van het hoogste ereschavot, waardoor het deksel afbrak. Verstappen en Norris, goede vrienden, konden er wel om lachen. „Max zet die beker ook veel te dicht bij de rand”, lachte Norris.

Tekst gaat verder onder de Tweet

Het was zondag ook het enige dat kapotging bij Verstappen, die zeer tevreden was over zijn optreden en de staat van zijn auto. „De enige kans om een keer te winnen, is als Max een fout maakt of problemen heeft en uitvalt, denk ik”, zei Norris vlak na afloop van de race dan ook.