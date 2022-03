KNVB maakt plan van aanpak voor veiligheid stadions

De betaaldvoetbalclubs hebben in Zeist overleg gevoerd over de veiligheid van hun onderkomens. Een werkgroep - bestaande uit de KNVB, de organisaties van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisies, een aantal clubs en externe specialisten - kreeg het mandaat om een langetermijnstrategie uit te werken voor de hele sector. Het plan van aanpak wordt komende zomer gepresenteerd op de Algemene Vergadering Betaald Voetbal.

De eigenaren van de stadions zijn nu verantwoordelijk voor periodieke keuringen. De KNVB wil de stadions centraal laten keuren via een daarvoor gespecialiseerd bureau, net als in Groot-Brittannië. „Een stadion is een uitzonderlijk open gebouw waarin duizenden bezoekers worden ontvangen. Dat vraagt om specialistische kennis”, aldus de bond. „Veiligheid is een belangrijk item. Daarom zijn normen belangrijk.”

Ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV, dat onderzoek deed naar het instorten van een betonnen tribunedeel in Nijmegen, adviseerde vorige maand dat alle voetbalclubs moeten laten nakijken hoeveel belasting hun tribunes aan kunnen. Volgens de onderzoekers is de vastgestelde norm voor piekbelasting nu te laag.