Curaçao van Art Langeler hard onderuit tegen Canada

Voetbal

Jackie Groenen over ’pittig pouletje’ op EK: ’Liever later tegen Zweden’

Voor de Oranje Leeuwinnen begint het EK op 9 juli direct met een kraker van jewelste. In Sheffield is Zweden de tegenstander. De Scandinavische vrouwen bezetten momenteel de tweede plaats op de FIFA-ranking. Vorig jaar veroverden ze nog zilver op de Olympische Spelen. Nederland is op dit moment de n...