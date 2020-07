Premier League: domper Liverpool, pak slaag Chelsea, City haalt opniew uit

In 2018 beëindigde de kampioensploeg van trainer Pep Guardiola het seizoen in de Premier League met het historische aantal van 100 punten. Liverpool staat nu op 93 punten, met nog drie duels te gaan. De ploeg van Klopp speelt nog tegen Arsenal, Chelsea en Newcastle United.

Doelman Nick Pope van Burnley wist in het eerste half uur het aandringende Liverpool van scoren af te houden. In de 34e minuut moest hij zich echter gewonnen geven op een fraaie kopbal van Andrew Robertson, die door Fabinho in stelling was gebracht: 1-0.

Gudmundsson dicht bij genadeklap

Liverpool verzuimde daarna de score uit te bouwen, waardoor Burnley bleef geloven in een positief resultaat. Met een doeltreffende uithaal zorgde Jay Rodriguez in de 69e minuut voor de verrassende gelijkmaker. Ploeggenoot Johann Berg Gudmundsson liet in de slotfase een grote kans liggen op de 1-2, hij trof de lat.

„Eigen schuld”, oordeelde coach Jürgen Klopp. „We verzuimden de wedstrijd vroegtijdig af te maken. We hadden zeker twee, drie of vier goals moeten maken. Achteraf is dat best frustrerend als je dan op 1-1 eindigt. Het voelt aan alsof we hebben verloren.”

Bij Liverpool waren Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk basisspelers. Wijnaldum moest in de 81e minuut plaatsmaken voor Alex Oxlade-Chamberlain. Van Dijk fungeerde als aanvoerder bij absentie van Jordan Henderson, die door een knieblessure dit seizoen niet meer in actie komt. Bij Burnley ging Erik Pieters na ruim een uur naar de kant.

Voor het begin van de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor de overleden Engelse voetbalgrootheid Jack Charlton (85). Hij fungeerde voor de laatste keer als bondscoach van Ierland op Anfield in een verloren play-offwedstrijd (0-2) voor het EK van 1996 tegen Nederland.

Chelsea krijgt pak slaag van Sheffield

Chelsea heeft in de strijd om een ticket voor de Champions League een flinke tik gekregen. De ploeg van manager Frank Lampard ging hard onderuit bij Sheffield United: 3-0. Chelsea heeft één punt meer dan Leicester City en twee meer dan Manchester United. De nummers 4 en 5 van de Premier League moeten nog in actie komen.

Chelsea staat met nog drie wedstrijden te gaan op de derde plaats in de Premier League, maar dreigt nu buiten de top-4 te gaan vallen. De bovenste vier van de ranglijst plaatsen zich voor de Champions League.

Sheffield United kwam na bijna twintig minuten op voorsprong via spits David McGoldrick, die zijn eerste goal maakte in de Premier League. De 32-jarige Ier tekende op lagere niveaus voor honderd treffers, maar in 25 duels in de hoogste klasse wist hij dit seizoen nog niet te scoren. McGoldrick maakte in de slotfase ook de 3-0, nadat Oliver McBurnie in de 33e minuut de voorsprong van Sheffield United had verdubbeld met een rake kopbal. Richairo Zivkovic bleef op de bank bij Sheffield.

City veegt vloer aan met Brighton

Manchester City haalde opnieuw flink uit. De onttroonde landskampioen was veel te sterk voor Brighton & Hove Albion: 0-5. De treffers van de bezoekers kwamen op naam van de excellerende Raheem Sterling (drie), Gabriel Jesus en Bernardo Silva. Drie dagen eerder won City ook al met 5-0 van Newcastle United. Bij Brighton ging middenvelder Davy Pröpper na bijna een uur naar de kant. Zijn club is nog niet helemaal zeker van lijfsbehoud.

Op de ranglijst valt er voor nummer 2 Manchester City dit seizoen weinig meer te winnen, maar buiten het voetbalveld is er nog volop spanning. De club van coach Pep Guardiola krijgt maandag duidelijkheid over de toekomst in sportief en financieel opzicht. Het internationaal sporttribunaal CAS doet uitspraak over het beroep van de Engelse club tegen de schorsing van twee jaar voor internationaal voetbal.

De UEFA legde de Engelse topclub de straf op wegens financiële malversaties. City tekende beroep aan bij het CAS. Mocht de straf blijven staan, dan kan Manchester City twee jaar niet spelen in de Champions League en dat kost de club jaarlijks naar schatting 100 miljoen euro.

