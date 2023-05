Svitolina vraagt op Roland Garros om echte hulp aan Oekraïne: ’Er wordt maar gepraat over niets’

De voormalige nummer drie van de wereld is een van de boegbeelden van de Oekraïense sport. Ze speelt haar eerste grand slam sinds ze in oktober beviel van haar dochtertje.

De oorlog in Oekraïne zorgt vooral in het vrouwencircuit voor veel spanningen, ook omdat de tennisbond WTA volgens sommige speelsters tekortschiet in het verdedigen van de Oekraïense tennissters. Afgelopen zondag weigerde de Oekraïense Marta Kostjoek haar Belarussische tegenstander Aryna Sabalenka de hand te schudden na afloop van hun partij op het Franse Open.

„Ik heb gemerkt dat er vooral veel flauwekul aan de gang is”, zei Svitolina na haar winst op de Italiaanse Martina Trevisan. „Aan de hoofdzaak wordt voorbijgegaan. Er wordt maar gepraat en gepraat en gepraat, over niets. Ik zou iedereen toch willen vragen om in plaats daarvan Oekraïners te helpen. Om kinderen te helpen, om vrouwen te helpen die hun man naar de oorlog zagen vertrekken. Kinderen verliezen hun ouders, lopen verwondingen op bij bombardementen. Er is veel wat je kunt doen om te helpen. Je kunt je actief inzetten, maar je kunt ook gewoon een paar dollar schenken, misschien helpt het wel een mensenleven redden.”