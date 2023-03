Ide Schelling redt het in massaspurt in Catalonië nét niet

De Nieuw-Zeelander Corbin Strong spurtte naar de derde plaats, de Nederlander Ide Schelling finishte als vierde.

De Sloveen Primoz Roglic behield de leiding in het algemeen klassement, de Belgische wereldkampioen Remco Evenepoel staat tweede met dezelfde tijd.

Vijf renners kregen de zegen van het peloton en mochten op avontuur. Nans Peters, Christopher Juul-Jensen, David de La Cruz, Torstein Træen en Roger Adria kregen niet veel meer dan 2 tot 3 minuten voorsprong. Op 4 kilometer van de finish haalde het jagende peloton de vluchters bij en konden de ploegen hun sprinters in stelling brengen.

Op de brede aankomst leek Coquard naar de zege te fietsen, maar vlak voor de meet wipte Groves nog over hem heen. De Australiër won vorig jaar ook al een rit in de Ronde van Catalonië.

Roglic en Evenepoel vervolgen vrijdag hun duel om de eindzege in de etappekoers uit de WorldTour. De bergrit van Tortosa naar Lo Port gaat over 176,6 kilometer en eindigt bovenop de steile Mont Caro.

Britse wielrenstrer Georgi bezorgt DSM zege in Brugge-De Panne

De Engelse wielrenster Pfeiffer Georgi heeft Team DSM de zege bezorgd in de eendagswedstrijd Classic Brugge-De Panne. De 22-jarige Britse sprong in de finale van de WorldTour-wedstrijd weg uit een kopgroep van tien rensters en kwam na 163,1 kilometer solo aan in De Panne. De Italiaanse Elisa Balsamo won op een achterstand van 1.10 minuut de sprint voor de tweede plaats van Lorena Wiebes.

Het is voor Georgi de eerste zege van het seizoen en voor het vrouwenteam van DSM de vierde overwinning. Charlotte Kool won eerder twee ritten in de UAE Tour.

Georgi demarreerde met nog zo ’n 76 kilometer te gaan nadat de Belgische Shari Bossuyt en Wiebes de aanval van haar Amerikaanse ploeggenote Megan Jastrab hadden geneutraliseerd. De rest van de kopgroep aarzelde even en toen was de Britse weg. Ze vergrootte haar voorsprong daarna naar meer dan een minuut. Maike van der Duin werd nog zevende.

„Dit is mijn eerste zege in de WorldTour en die komt onverwacht”, zei een dolgelukkige Georgi. „We kwamen naar deze wedstrijd om agressief te koersen. We wisten dat we niet tot de finish moesten wachten, maar moesten aanvallen.”

Wiebes zei dat ze de aanvallen van de DSM-rensters had zien aankomen. „Ik reageerde op Megan die als eerste ging. Soms moet je een keuze maken. Hadden we het dicht willen rijden, dan hadden we moeten samenwerken. Megan en Pfeiffer hebben het slim gespeeld”, zei de sprintster.

Kroonen wint tweede etappe Olympia’s Tour

Max Kroonen heeft de tweede etappe van Olympia’s Tour gewonnen. De 22-jarige renner van Volker-Wessels versloeg Joren Bloem en Lars Boven in Assen in de sprint.

Een groep van twintig man zonder klassementsleider Per Strand Hagenes leek vooruit te blijven, maar net voor Assen kwam alles weer samen. Een kopgroep van zeven renners hield daarna nipt stand, met Kroonen als winnaar.

Kroonen werd vorig jaar nog Nederlands kampioen bij de beloften. „Deze kans mocht ik vervolgens niet laten liggen. Dit is immers een mooie wedstrijd om te winnen, vroeg in het seizoen en dat geeft vertrouwen richting de rest van het jaar.”

De Deense wielrenner Emil Vinjebo nam de leiderstrui over van Hagenes. Olympia’s Tour duurt tot en met zondag.