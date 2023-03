Britse wielrenstrer Georgi bezorgt DSM zege in Brugge-De Panne Ide Schelling redt het in massaspurt in Catalonië nét niet

Kopieer naar clipboard

Groves wint, Schelling (2e van rechts) wordt vierde. Ⓒ AFP

SABADELL - De Australische wielrenner Kaden Groves heeft de vierde etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De renner van Alpecin-Deceuninck was na een rit over 188 kilometer van Llívia naar Sabadell de snelste is de massasprint. Hij drukte zijn wiel net voor de Fransman Bryan Coquard over de meet.