Trainer Zidane van Real: Bale wil liever niet spelen

„Er is veel gezegd. Er is een respectvolle relatie tussen de club en de speler, maar ik wil alleen maar zeggen dat hij liever niet speelde. De rest is tussen ons en hem”, zei de Franse coach donderdag op een persconferentie.

Zidane deed na de hervatting van de Spaanse voetbalcompetitie nauwelijks meer een beroep op Bale, die nog twee jaar bij de kampioen van Spanje onder contract staat. De 31-jarige vleugelaanvaller uit Wales keek veelal vanaf de bank toe hoe Real tien keer op rij won.

Bale werd in 2013 voor 100 miljoen euro overgenomen van Tottenham Hotspur. Hij maakte belangrijke doelpunten in de finales van de Champions League tegen Atlético Madrid en Liverpool in 2014 en 2018.

Real staat voor een zware opgave in Manchester. City won het eerste duel in Madrid met 1-2.