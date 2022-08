KNVB-directeur na gefaald Parsons-project: ’Zit hier niet voor bal op de paal’

Persoonlijke conclusies verbinden aan het falen van de mede door hem aangestelde Parsons wilde hij niet. Hij had er ook niet over nagedacht. „Ik zit hier voor de lange termijn, niet voor een balletje binnen- of buitenkant paal”, aldus Van der Zee, die vorige keer nog samen met de inmiddels vertrokken directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma de nieuwe bondscoach presenteerde.

Woensdag stelde hij Andries Jonker voor aan de pers. De naam van de 59-jarige Amsterdammer prijkte vorig jaar na het vertrek van Sarina Wiegman ook al op het verlanglijstje van Van der Zee. Toen koos de trainer echter voor een langer verblijf bij Keuken Kampioen Divisie-club Telstar, omdat hij nog dagelijks op het veld wilde staan.

,,Andries was voor ons de ideale kandidaat en een logische keuze”, verklaarde Van der Zee woensdag. „We zijn heel blij en trots. Hij heeft ervaring ín en affiniteit mét het vrouwenvoetbal. Ook brengt hij kennis uit de top van het mannenvoetbal met zich mee. Dat is goed voor het team, dat we verder willen ontwikkelen.”

Jonker was in 2001 al eens interim-bondscoach van het Nederlands vrouwenteam. Twee jaar eerder debuteerde hij op het hoogste niveau bij FC Volendam. Later stond hij aan het roer bij MVV, Willem en VfL Wolfsburg. Tussendoor werkte hij in de jeugdopleiding van de KNVB en was hij assistent-trainer van Louis van Gaal bij FC Barcelona en Bayern München. Bij die laatste club was hij zelfs nog een tijdje interim-hoofdtrainer. Tussen 2014 en 2017 was Jonker werkzaam als hoofd jeugdopleiding bij Arsenal. Telstar was zijn laatste club.