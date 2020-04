Sport Kort: Meer MotoGP-races uitgesteld

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorsport: Weer twee MotoGP-races uitgesteld

11.26 uur: De organisatie van de WK wegrace heeft weer twee grands prix moeten uitstellen vanwege het coronavirus. De wedstrijden in Italië (31 mei) en Catalonië (7 juni) kunnen niet doorgaan. De organisatoren, die werken aan een nieuwe kalender voor dit seizoen, hopen nieuwe data in 2020 te vinden voor de MotoGP-races op de circuits van Mugello en Barcelona.

De Grote Prijs van Duitsland op 21 juni is nu de eerste race die op het programma staat, een week later gevolgd door de TT van Assen. De organisatie van de GP in Drenthe gaat vooralsnog ’gewoon’ door met de voorbereidingen.

„Wij volgen de adviezen van het RIVM en de wetgeving van het ministerie”, zei manager Peter Schorer van het TT-circuit vorige week, toen de GP van Frankrijk die voor 17 mei op de kalender stond werd uitgesteld. „We hebben meer evenementen en moeten gewoon afwachten wat er na 28 april en na 1 juni weer mogelijk is. Wij gaan door met de voorbereidingen, maar je moet ook bedenken of Nederland er tegen die tijd wel aan toe is om naar grote evenementen te gaan.”

De coureurs uit de Moto2 en Moto3 konden begin vorige maand nog in Qatar racen. De MotoGP-coureurs ontbraken bij de openingsrace van het seizoen. Vanwege de coronacrisis zijn al heel wat GP’s verplaatst naar later in het jaar. Voor de races in Spanje (Jerez) en Frankrijk (Le Mans) moet nog een nieuwe plek op de kalender worden gevonden en daar komen nu nog twee wedstrijden bij.

Wielersport: Geen BeNe Ladies Tour vanwege coronacrisis

11.02 uur: Het coronavirus staat komende zomer het doorgaan van de BeNe Ladies Tour in de weg. De organisatie van de rittenkoers voor vrouwen heeft besloten dat de editie van dit jaar niet wordt verreden. De wedstrijd stond op de wielerkalender voor 9 tot en 12 juli.

„Als organisator worden we momenteel geconfronteerd met te veel onzekerheden. Dit staat een vlotte voorbereiding van de wedstrijd in de weg”, meldt de organisatie van de wedstrijd op Belgisch en Nederlands grondgebied.

„We moeten rekening houden met de regelgeving van twee landen. Ook het feit dat we bijna dertig nationaliteiten aan de start verwachten, betekent een ernstige rem om deze wedstrijd op een veilige en verantwoorde manier te organiseren. Hierin willen we geen enkel risico nemen. De gezondheid van iedereen staat in deze tijden voorop.”

Het besluit volgde na overleg met de verschillende etappeplaatsen: Utrecht, Roosendaal, Zulte, Sluis en Knokke-Heist.

Tafeltennis: Nieuwe data voor WK

08.47 uur: De internationale tafeltennisbond ITTF heeft nieuwe data gevonden voor het wereldkampioenschap voor landenteams, dat eind februari werd afgelast vanwege de opmars het coronavirus. Het toernooi zou eind maart worden gehouden in het Zuid-Koreaanse Busan. De ITTF hoopte toen nog dat eind juni een optie was om het WK te houden, maar besloot dinsdag voorlopig te mikken op de periode tussen 27 september en 4 oktober.

„De ITTF heeft nauw samengewerkt met de lokale bond en lokale autoriteiten om tot nieuwe data te komen en heeft zo nodig nog alternatieven”, meldde de wereldtafeltennisbond, die voorlopig alle internationale toernooien tot eind juni heeft geschrapt.

Nederland vaardigt een mannen- en vrouwenteam af naar Busan. De vrouwen waren geplaatst voor het hoofdtoernooi, de mannen zouden uitkomen in de tweede categorie.

Basketbal: Vóór mei geen besluit over vervolg NBA

07.44 uur: Een besluit over de herstart van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zal pas medio mei worden genomen. „In april zijn we zeker nog niet in staat een beslissing te nemen. En dat wil niet zeggen dat we dat op 1 mei wel zijn”, zei Adam Silver, baas van de NBA, in een op Twitter verspreid interview.

De NBA was op 11 maart de eerste grote Amerikaanse sportcompetitie die vanwege het nieuwe coronavirus het lopende seizoen stillegde. Normaal gesproken hadden over twee weken de play-offs om de titel moeten beginnen.

„We hebben diverse scenario’s om de competitie weer in gang te zetten. Maar eerlijk gezegd is er op dit moment te weinig informatie om een voorspelling te doen waar we over enkele weken staan”, aldus Silver. In de Verenigde Staten zijn ondertussen al meer coronagevallen geconstateerd dan in elk ander land op de wereld.