Sport Kort: Onzekerheid rond NBA houdt aan

Basketbal: Vóór mei geen besluit over vervolg NBA

07.44 uur: Een besluit over de herstart van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zal pas medio mei worden genomen. „In april zijn we zeker nog niet in staat een beslissing te nemen. En dat wil niet zeggen dat we dat op 1 mei wel zijn”, zei Adam Silver, baas van de NBA, in een op Twitter verspreid interview.

De NBA was op 11 maart de eerste grote Amerikaanse sportcompetitie die vanwege het nieuwe coronavirus het lopende seizoen stillegde. Normaal gesproken hadden over twee weken de play-offs om de titel moeten beginnen.

„We hebben diverse scenario’s om de competitie weer in gang te zetten. Maar eerlijk gezegd is er op dit moment te weinig informatie om een voorspelling te doen waar we over enkele weken staan”, aldus Silver. In de Verenigde Staten zijn ondertussen al meer coronagevallen geconstateerd dan in elk ander land op de wereld.