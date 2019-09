Motorproblemen voor Verstappen in kwalificatie

De Nederlandse coureur van Red Bull ging pas kort voor het einde van de eerste sessie de baan op en werd tijdens zijn vliegende ronde, waarin hij een goede tijd probeerde neer te zetten, getroffen door motorproblemen. „No power, no power”, meldde Verstappen over de boordradio. Hij reed langzaam terug naar de pitsstraat.

Bekijk ook: Herbeleef de kwalificatie voor de GP van Italië

De 21-jarige kopman van Red Bull wist voorafgaand aan de kwalificatie al dat hij zondag in de race achteraan moet starten. Verstappen heeft een verbeterde versie van de Honda-motor achterin zijn bolide gekregen, de zogeheten Spec 4, en dat levert hem een gridstraf op. Verstappen zette in de laatste vrije training op Monza nog de tweede tijd neer. De Nederlander was toen slechts een fractie langzamer dan Sebastian Vettel in de Ferrari.

Bekijk ook: Hamilton gaat stuk om opmerkingen Verstappen