’Advocaat kijkt er zeker tegenop dat Feyenoord naar Utrecht moet’

FC Utrecht is onder de indruk van Dick Advocaat: „Hij is een meester in people management en mensen op scherp zetten.” Ⓒ ANP

ROTTERDAM - In amper twee maanden tijd heeft Dick Advocaat het zwalkende Feyenoord-schip weer aardig op koers gekregen. Er valt nog altijd genoeg aan te merken op het vertoonde spel, maar de Stadionclub staat na de slechte seizoenstart nog maar vier punten van plek drie af en is ook een ronde verder in de KNVB-beker. De laatste opdracht voor de kerst is een pikante voor Advocaat, die met Feyenoord op bezoek gaat bij FC Utrecht, waar hij vorig seizoen als troubleshooter fungeerde.