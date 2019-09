Oranje domineert ook kijkcijfers

Oranje wint met 2-4 in Duitsland. Ⓒ REUTERS

De gewonnen uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Duitsland in de EK-kwalificatie (2-4) is vrijdagavond door bijna 2,6 miljoen mensen bekeken, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Daarmee staat het duel dat door Oranje werd gedomineerd bovenaan in de top 25 van meest bekeken tv-programma’s.