Juventus-trainer Sarri kritisch: ’Misschien is het mentaal’

Juventus kwam woensdagavond tegen Sassuolo niet verder dan een gelijkspel: 3-3. Matthijs de Ligt en zijn ploeggenoten wachten nu al drie competitieduels op rij op een zege. Ze verloren van AC Milan (4-2) en ontsnapten aan een nederlaag tegen Atalanta (2-2).

„Het is allemaal zo wisselvallig”, zegt Sarri. „Ik zie ons soms geweldige dingen doen, maar vervolgens laten we de tegenstander dan weer veel te makkelijk ons strafschopgebied inlopen. Ik mis de juiste balans. Het is misschien ook mentaal.”

Koploper Juventus heeft nog altijd een voorsprong van zeven punten op het als tweede geklasseerde Atalanta. De formatie begint op 7 augustus in eigen stadion met een achterstand van 1-0 aan de return tegen Olympique Lyon in de achtste finales van de Champions League.