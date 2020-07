Weer puntenverlies De Ligt met Juventus, Lazio ook gelijk

Juventus heeft echter nog steeds geluk dat concurrent Lazio eveneens al enige tijd van slag is. De Romeinse club kwam bij Udinese niet verder dan 0-0. Daardoor is Atalanta nu de nieuwe nummer 2, met een achterstand van 7 punten op Juventus en nog vijf speelronden te gaan. Lazio heeft 8 punten minder dan de lijstaanvoerder.

Juventus, met Matthijs de Ligt in het basisteam, leek een makkelijke avond tegemoet te gaan. De bezoekers leidden na 12 minuten al met 2-0 dankzij treffers van Danilo en Gonzalo Higuaín. Daarna toonde Juventus zich in defensief opzicht opnieuw kwetsbaar. Door treffers van Filip Djuricic (ex-Heerenveen), Domenico Berardi en Francesco Caputo nam de thuisclub verrassend de leiding. Alex Sandro voorkwam in de 64e minuut een nederlaag voor Juventus.

AS Roma versloeg op eigen veld Hellas Verona met 2-1. Justin Kluivert bleef bij de thuisploeg op de bank. De Romeinse ploeg verstevigde de vijfde plaats, goed voor deelname aan de Europa League.