Hilariteit om obsceen gebaar richting bal op WK snooker

Voor de in Londen geboren Maflin is het pas de tweede WK-deelname. In 2015 zorgde ’The Viking’ bijna voor een stunt, maar moest hij in de eerste ronde uiteindelijk toch met 10-9 zijn meerdere erkennen in titelverdediger Mark Selby).

Tegen Gilbert was hij zondag op weg naar een 147, de eerste sinds 2012 op het WK. Maar de Noor maakte zich op een andere manier onsterfelijk, door zijn reactie nadat zijn witte bal tegen de gele botste en de maximumbreak naar de vaantjes was. Maflin stak namelijk zijn middelvinger op richting de witte bal en zorgde zo voor een onvergetelijk beeld. Het leverde hem een waarschuwing op wegens het maken van een ’obsceen gebaar’.

„Ik bedoelde er niets verkeerd mee”, reageerde ’The Viking’ na afloop. „Ik was gewoon kwaad op de witte bal. Ik had zo hard gewerkt om in die positie te komen…Het was gewoon een reactie. De scheidsrechter fluisterde iets in mijn oor en ik dacht eerst dat ze bedoelde dat ik mijn hemd in m’n broek moest steken. Maar ze waarschuwde me voor dat gebaar, wat ik dus niet meteen doorhad.”

Eerder op de dag plaatste de 45-jarige Higgins zich in het Crucible Theatre van Sheffield voor de achtste finales door de Welshman Matthew Stevens met 10-5 te verslaan. ’The Wizard of Wishaw’ gaat na 1998, 2007, 2009 en 2011 voor een vijfde wereldtitel. De voorbije drie jaar was hij telkens verliezend finalist.