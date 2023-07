Wiebes staakt Giro Donne met het oog op Tour

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Wiebes staakt Giro Donne met het oog op de Tour

11:16 uur Lorena Wiebes kiest ervoor om niet verder te gaan in de Ronde van Italië voor vrouwen. De 24-jarige Nederlandse houdt het na zes van de negen etappes voor gezien met het oog op de Tour de France Femmes, die op 23 juli begint. Wiebes werd woensdag nog tweede in Italië achter de oppermachtige Annemiek van Vleuten.

In de derde etappe van zondag was de Europees kampioene van SD Worx zelfs de beste in de sprint. De Giro Donne, waarin titelverdedigster Van Vleuten wederom op weg is naar de eindzege, duurt tot en met zondag.

Basketbalvedette Antetokounmpo mist mogelijk WK na knieoperatie

10:30 uur De Griekse vedette Giannis Antetokounmpo kan mogelijk niet meedoen aan het wereldkampioenschap basketbal volgende maand. De 28-jarige speler van Milwaukee Bucks is geopereerd aan zijn linkerknie en moet daar eerst van herstellen. In de groepsfase van het WK in Japan, Indonesië en de Filipijnen neemt Griekenland het vanaf 20 augustus onder meer op tegen de Verenigde Staten.

Volgens Bucks-trainer Adrian Griffin onderging Antetokounmpo twee weken geleden een routine-ingreep aan de knie. „Alles ging zoals gepland en we verwachten dat hij terug is voor het trainingskamp.” De voorbereiding op het nieuwe NBA-seizoen is in september. Antetokounmpo is twee keer verkozen tot meest waardevolle speler in de topcompetitie.

Wielerploeg Jumbo-Visma verlengt contract Affini met drie jaar

09:24 uur Wielerploeg Jumbo-Visma heeft het aflopende contract van de Italiaan Edoardo Affini met drie jaar verlengd. De 27-jarige renner kwam in 2021 naar het Nederlandse team en zal het dragen van de rode leiderstrui in de Ronde van Spanje vorig jaar als een van zijn hoogtepunten zien. Affini zegt dat hij bij de Nederlandse ploeg zijn krachten heeft ontdekt en wil daarmee verdergaan.

Sportief directeur Merijn Zeeman looft de ondersteuning die Affini biedt aan de kopmannen van de ploeg, zoals bij de eindoverwinning van de Sloveen Primoz Roglic dit jaar in de Ronde van Italië. „Ook is ’Edo’ een geweldige tijdrijder en een voorbeeldprof”, klinkt het vanuit de top van de ploeg. Affini werd na het rijden van de Giro niet geselecteerd voor de Tour de France.

Brooksby voorlopig geschorst om missen dopingcontroles

09:01 uur De Amerikaanse tennisser Jenson Brooksby is voorlopig geschorst. De International Tennis Integrity Agency heeft de 22-jarige nummer 101 van de wereld gestraft voor het missen van drie dopingcontroles in twaalf maanden. Brooksby zegt de regels te respecteren, maar vecht de straf wel aan.

Brooksby zegt nooit iets verkeerds te hebben gebruikt en meent dat hij in maart ook nog drie keer is getest. Verder zegt de voormalig nummer 33 van de wereld dat hij bij een van de controles die hij zou hebben gemist, voor het grastoernooi van Rosmalen vorig jaar, gewoon op de afgesproken tijd op de juiste plek was. „Ik kijk ernaar uit om al het bewijs te leveren en aan de onafhankelijke commissie uit te leggen wat er is gebeurd”, zegt Brooksby.

Brooksby speelde al bijna zes maanden geen tenniswedstrijd meer vanwege twee handoperaties. De Amerikaan bereikte vorig jaar juni zijn hoogste positie tot nu toe op de wereldranglijst.

Volleyballers verliezen kansloos van Brazilië in Nations League

07:27 uur De Nederlandse volleybalmannen hebben in de Nations League kansloos verloren van topland Brazilië. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza won in het tweede duel van het laatste vierluik in de groepsfase geen set. De setstanden waren 25-21 25-15 en 25-20.

De mannen waren de speelweek in Pasay City op de Filipijnen nog goed begonnen met een 3-1-zege op Canada. Daarmee bleven de kwartfinales in zicht. Tegen nummer 4 van de wereld Brazilië kwam Oranje in de eerste set nog regelmatig voor, voor het laatst op 15-14. In de volgende twee sets waren de Zuid-Amerikanen, vorig jaar winnaar van WK-brons, van begin tot eind de baas.

De ploeg van Piazza neemt het deze week nog op tegen Nations League-leider Japan en Slovenië. Oranje staat nu achtste, een plek die aan het einde precies genoeg zou zijn voor plaatsing voor de kwartfinales.