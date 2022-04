Duitse voetbalbond: ’Help families overleden gastarbeiders in Qatar’

Kopieer naar clipboard

Qatar organiseert dit jaar het WK. Ⓒ ANP/HH

De Duitse voetbalbond DFB roept de mondiale federatie FIFA op een fonds op te zetten dat financiële steun gaat bieden aan de families van overleden arbeidsmigranten in Qatar. De nieuwe DFB-voorzitter Bernd Neuendorf wil dat de FIFA en Qatar hier geld voor vrijmaken. „We weten dat er doden zijn gevallen op de bouwplaatsen, maar we weten niet hoe het met de families van de overledenen gaat die afhankelijk zijn van zulke inkomsten”, zei Neuendorf in het ZDF-programma Aktuellen Sportstudio.